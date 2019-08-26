"Шахтар" назвав суму, за яку відпустить лідера команди в європейський топ-клуб

Італійська "Рома", яку очолює екс-тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, знову розглядає можливість придбання півзахисника "гірників" Тайсона.

"Шахтар" готовий продати лідера команди за 30 мільйонів євро, але ця сума занадто висока для "вовків", тому трансфер бразильця поки неможливий, повідомляє Romanews.eu.

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Римський клуб шукає посилення для атакуючої лінії. Тайсон – один з пріоритетних варіантів для нового головного тренера "Роми" Паулу Фонсека, який працював з 31-річним хавбеком в "Шахтарі".

В липні в ЗМІ вже повідомлялося, що Тайсон може перебратися в "Рому". Капітан "гірників" розглядається в якості заміни Стефану Ель-Шаараві, який на той момент ще не зробив трансфер в китайський "Шанхай Шеньхуа".

Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з "Металіста" за 16 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з гірниками діє до 2021 року.

У нинішньому сезоні 31-річний вінгер провів 5 матчів за "Шахтар", відзначившись 2 голами і 4 результативними передачами.

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