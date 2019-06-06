"Шахтар" назвав ціну, за яку відпустить Фонсеку: тренер вже вдарив по руках з "Ромою"

Головний тренер донецького "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека домовився про співпрацю з італійською "Ромою".

Наразі єдиною перешкодою є донецький клуб, який блокує угоду, повідомляє Record та Gianlucadimarzio.com.

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46-річний португалець погодив з "вовками" дворічний контракт з опцією продовження ще на один, але "Шахтар" вимагає в італійського клубу 3 мільйони євро за достроковий розрив угоди.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що в контракті Паулу Фонсеки з донецьким клубом прописані відступні в розмірі 5 мільйонів євро. При чому, сам Фонсека начебто готовий заплатити частину суми.

"Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів. Клаудіо Раньєрі, який працював з "вовками", вирішив покинути клуб.

Разом з "Шахтарем" Фонсека третій рік поспіль оформив "золотий дубль". Також з "гірниками" португалець вигравав Суперкубок України.