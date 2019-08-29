"Шахтар" назвав заявку на Лігу чемпіонів

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"Шахтар" назвав заявку на Лігу чемпіонів
"Шахтар" назвав заявку на Лігу чемпіонів / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" оголосив заявку "А" та "Б" на Лігу чемпіонів сезону 2019/2020. "Гірники" стартують на груповому етапі вже у вересні.

У заявці "Шахтаря" за списками "А" та "Б" всього 29 футболістів.

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Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 51. Микита Турбаєвський, 81. Анатолій Трубін

Захисники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 77. Валерій Бондар, 98. Додо

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентіньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Віктор Коваленко, 21. Алан Патрік, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 29. Андрій Тотовицький, 50. Сергій Болбат, 91. Михайло Мудрик, 99. Фернандо

Нападники: 10. Жуніор Мораес, 23. Андрій Борячук, 45. Даниїл Сікан

Своїх суперників по груповому етапу "Шахтар" дізнається ввечері 29-го серпня. З потенційними суперниками "гірників" можна ознайомитися тут.

Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 17-18 вересня. Фінал Ліги чемпіонів – 30 травня 2020 року на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
Джерело: shakhtar.com
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