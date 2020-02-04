"Шахтар" назвав заявку на плей-офф Ліги Європи проти "Бенфіки"

На офіційному сайті УЄФА оновилася інформація щодо заявок команд-учасниць раунду плей-офф Ліги Європи.

Зазначається, що клуби повинні були подати заявочні листи до 0:00 3 лютого.

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У заявці єдиного представника України у весняній стадії турніру "Шахтаря" налічується 30 футболістів, 6 з яких заявлені по так званому "списку Б".

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Микита Турбаєвський, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Давід Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Валерій Бондар, Назарій Муравський, Додо;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Євген Коноплянка, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат, Артем Бондаренко, Олександр Пихаленок, Михайло Мудрик, Фернандо;

Нападники: Жуніор Мораес, Данило Сікан.

Зазначимо, що в порівнянні із заявкою "гірників" на груповий раунд Ліги чемпіонів, в заявочний лист на Лігу Європи потрапив бразильський хавбек Майкон. Також в заявці "Шахтаря" присутній вінгер Фернандо.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" зіграє з португальською "Бенфікою". Матчі відбудуться 20-го і 27 лютого.