"Шахтар" не буде грати матчі з нашивками титульного спонсора УПЛ та готовий заплатити штраф

Український футбол не може дійти єдиної згоди у багатьох питаннях. Однак якщо спочатку в УПЛ причиною розбрату був єдиний телепул, то тепер – титульний спонсор чемпіонату.

7 серпня Українська прем’єр-ліга та міжнародна букмекерська компанія Favbet (в Україні представлена брендом Favorit Sport) оголосили про співробітництво та презентували нову назву Чемпіонату УПЛ – Favbet Ліга. За його умовами передбачені різні прояви активностей, в тому числі й нашивки на рукавах команд УПЛ, де розміщена спонсорська нашивка із зазначенням Favbet.

Та не всі команди погодилися на таке. На матч третього туру УПЛ "Шахтар" вийшов з нашивками старого логотипу. А також "Маріуполь" та "Львів". Азовці пояснили таке рішення тим, що просто не встигли перешити шеврони.

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Дещо інша ситуація з "Шахтарем". Там заявили, що не будуть грати з нашивками з логотипом Favbet. Причина в тому, що титульним спонсором "Шахтаря" є інша букмекерська контора – PariMatch.

"З огляду на ситуацію, що склалася, ми готові заплатити штраф в розмірі суми, яка нам належить. Ці гроші будуть додатково розподілені між іншими 11 клубами", – приводить слова комерційного директора "Шахтаря" Дмитра Кириленка журналіст Кирило Крижановський.



"Шахтар" у матчі проти "Динамо" грав зі старими нашивками, кияни – вже з новими (фото: ФК "Динамо")

Відтак команда буде грати цей сезон з особливими нашивками – чемпіонськими. Про це оголосив президент УПЛ Томас Грімм. Підтвердили це й у "Шахтарі".

"Щодо шевронів на футболці – вже озвучено, що ми будемо використовувати чемпіонський бейдж, без спонсорських проявів. Це компромісне рішення – місце на рукаві не буде продано іншому спонсору. З цим погодилися в Favorit при підписанні контракту", – заявив Дмитро Кириленко.

При цьому УПЛ отримає 1,7 мільйона доларів від букмекерської компанії Favbet. Таким чином за кожен з двох сезонів угоди буде сплачено по 850 тисяч доларів. Щоправда, УПЛ отримає лише 15% від зазначеної суми, решта буде відправлена учасникам першості. Кожен з 12 клубів Прем'єр-ліги отримає по 60 тисяч, у сезоні 2020/21 – по 52 тисячі кожному з 14 учасників.

Варто зазначити, що "Шахтар" – не єдиний клуб в УПЛ, хто має титульним спонсором букмекерську контору PariMatch. З їх логотипом попереду грає і донецький "Олімпік", але він вийшов на матч з новим лого чемпіонату. Як і львівські "Карпати", чиїм спонсором є букмекерська компанія Marathon bet.



"Карпати" у матчі проти "Маріуполя" вийшли з новим логотипом чемпіонату (фото: ФК "Карпати")

До слова, компанія Favorit є титульним спонсором "Маріуполя" та "Зорі". Також компанія є офіційним партнером "Динамо" та "Десни", а її логотип розміщений на формі "Львова", "Колоса".