"Шахтар" несподівано розлучився з тренером, який працював у клубі з 2006 року

Керівництво донецького "Шахтаря" прийняло рішення припинити співпрацю із наставником молодіжної команди U-21 Валерієм Кривенцовим.

Причина відставки фахівця, який пропрацював в клубі з 2006 року, не розголошується. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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В якості тренера Кривенцов приводив "Шахтар" U-19 до перемоги в юнацькому чемпіонаті України. Також команда доходила до фіналу Юнацької ліги УЄФА. У сезоні-2017/18 молодіжний склад "Шахтар" під керівництвом Кривенцова виграв золоті медалі першості України.

У цьому році 5 футболістів "Шахтаря" (захисники Валерій Бондар, Віктор Корнієнко та Юхим Конопля, а також півзахисники Максим Чех і Олексій Кащук) U-21 в складі збірної України виграли молодіжний чемпіонат світу в Польщі.

У минулому сезоні "Шахтар" в чемпіонаті України U-21 фінішував на третьому місці, відставши від чемпіона "Динамо" на 23 очка.

Раніше "Шахтар" попрощався з головним тренером Паулу Фонсека, який очолив "Рому". Замість нього наставником "Шахтаря" став португалець Луїш Каштру.

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