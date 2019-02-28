"Шахтар" офіційно підсилився черговим бразильцем

38 Читать новость на русском
Тете
Тете / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив, що підписав контракт із бразильським футболістом Тете.

Угода з футболістом розрахована на п'ять років, інформує офіційний сайт "гірників".

Читайте також: Суркіс розповів про фінанси "Динамо": найбільша зарплата не дотягує навіть до мільйона

Водночас, скільки донеччани заплатили за футболіста, поки не повідомляється. 

Матеус Кардосо Лемос Мартінс (Тете) народився 15 лютого 2000 року в м. Алворада (Бразилія). Його зріст 175 см, амплуа – атакувальний півзахисник.

Вихованець "Греміо". Виступав за юнацькі й молодіжні склади клубу. 2019 року зі збірною Бразилії U20 узяв участь у чемпіонаті Південної Америки в Чилі (7 матчів).

 

 

За інформацією ЗМІ, півзахисник буде отримувати в донецькому клубі одну з найбільших зарплат серед українських клубів. Оклад гравця становитиме 1,4 млн євро в рік (120 тис. євро в місяць).

"Шахтар" в зимове трансферне вікно придбав двох легіонерів – гравця молодіжної збірної Бразилії Маркоса Антоніо і хавбека Манора Соломона. Також лави "гірників" поповнив захисник Валерій Бондаренеко.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Кейт Міддлтон засвітила гламурну сукню на концерті в Белфасті: ефектні фото
сьогодні
3356
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Трансфери
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вболівальник виліпив із пластиліну скульптуру української чемпіонки Білодід: вражаюче відео
сьогодні 12:08 Вболівальник виліпив із пластиліну скульптуру української чемпіонки Білодід: вражаюче відео
684
Зозулі відмовили у скасуванні жовтої картки: українець пропустить важливий матч "Альбасете"
сьогодні 10:59 Зозулі відмовили у скасуванні жовтої картки: українець пропустить важливий матч "Альбасете"
106
Не взяв російський паспорт, і вважаю це правильним, – український футболіст
сьогодні 10:34 Не взяв російський паспорт, і вважаю це правильним, – український футболіст
640
"Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів
сьогодні 09:55 "Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів
514
"Челсі" обіграв "Тоттенхем" у лондонському дербі: відео голів
сьогодні 09:19 "Челсі" обіграв "Тоттенхем" у лондонському дербі: відео голів
223
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук