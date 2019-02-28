"Шахтар" офіційно підсилився черговим бразильцем

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив, що підписав контракт із бразильським футболістом Тете.

Угода з футболістом розрахована на п'ять років, інформує офіційний сайт "гірників".

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Водночас, скільки донеччани заплатили за футболіста, поки не повідомляється.

Матеус Кардосо Лемос Мартінс (Тете) народився 15 лютого 2000 року в м. Алворада (Бразилія). Його зріст 175 см, амплуа – атакувальний півзахисник.

Вихованець "Греміо". Виступав за юнацькі й молодіжні склади клубу. 2019 року зі збірною Бразилії U20 узяв участь у чемпіонаті Південної Америки в Чилі (7 матчів).

Тете – игрок «Шахтера». Добро пожаловать!



Подробности трансфера: https://t.co/8LFZGVYITU



Приветствуем нашего новичка и желаем удачи в «Шахтере»! pic.twitter.com/9LYe24dHWy — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 28 февраля 2019 г.

За інформацією ЗМІ, півзахисник буде отримувати в донецькому клубі одну з найбільших зарплат серед українських клубів. Оклад гравця становитиме 1,4 млн євро в рік (120 тис. євро в місяць).

"Шахтар" в зимове трансферне вікно придбав двох легіонерів – гравця молодіжної збірної Бразилії Маркоса Антоніо і хавбека Манора Соломона. Також лави "гірників" поповнив захисник Валерій Бондаренеко.

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