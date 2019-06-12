"Шахтар" офіційно призначив нового головного тренера
Донецький "Шахтар" офіційно повідомив, що призначив нового головного тренера, який замінить Паулу Фонсеку.
Луїш Каштру – новий головний тренер Шахтаря. Термін угоди з клубом розрахований на 2 роки.
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Луїш Каштру стане 33-м тренером в історії Шахтаря й замінить свого земляка Паулу Фонсеку, який очолив італійську Рому.
Кар’єру тренера 57-річний Каштру розпочав у клубі Агеда (1998-2000). Потім пряцював у таких командах: Мельяда (2000/01), "Естаррейа" (2001-2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафієл" (2004-2006), Академія "Порту" (2006-2013), "Порту Б" (2013-2014), "Порту" (березень – червень 2014), "Порту Б" (2014-2016), "Ріу Аве" (2016-2017), "Шавіш" (2017-2018), "Віторія Гімарайнш" (2018-2019).