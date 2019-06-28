"Шахтар" офіційно відпустив чемпіона світу в інший клуб

Донецький "Шахтар" офіційно відпустив чемпіона світу Юхима Коноплю в оренду. Гравець наступний сезон проведе в чернігівській "Десні".

Юхим вже приєднався до команди і відправляється на збір "Десни" до Білорусі. Термін оренди – один рік.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: офіційно

Юхим Конопля народився 26 серпня 1999 в місті Донецьк. Вихованець клубної Академії донецького "Шахтаря". У складі команди U-14 (2013) і U-15 (2014) двічі ставав чемпіоном України. Загалом у дитячо-юнацькій футбольній лізі України (ДЮФЛ) провів 70 матчів, забив 7 голів.

Сезон 2016/2017 року провів в основі "Шахтаря" U-19. З сезону 2017/2018 року виступає за "Шахтар" U-21. У турнірах УЄФА дебютував 13 вересня 2017 року у домашньому матчі проти італійського "Наполі»" у рамках групового турніру юнацької ліги УЄФА.

У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі. Потрапив до символічної збірної турніру.