Шахтар – Олександрія: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Шахтар – Олександрія: де дивитися онлайн матч 27 жовтня 2019 – чемпіонат України
Шахтар – Олександрія: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

У неділю, 27 жовтня, "Шахтар" у Харкові прийме "Олександрію" в рамках 12 туру чемпіонату України. Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Домашні матчі донецького "Шахтаря" в чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Олександрія" покаже перший з них. Початок трансляції о 16:55. Сам матч розпочнеться о 17:00.

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Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.

Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Олександрія" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Команди вже зустрічалися у цьому сезоні. Поєдинок на полі "Олександрії" 31 липня завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1. "Гірники" виграли всі 11 матчів в рамках чемпіонату України.

"Олександрія" здобула 6 перемог, одного разу зіграла внічию та зазнала чотирьох поразок.

Огляд матчу "Шахтар" – "Олександрія" та відео голів буде опубліковано на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар ФК Олександрія
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