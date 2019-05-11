Шахтар – Олександрія: де дивитися онлайн матч чемпіонату України
Матч між донецьким "Шахтарем" та "Олександрією" в суботу, 11 травня, буде доступний до перегляду як по телебаченні, так і онлайн.
Домашні матчі "Шахтаря" показують в Україні по телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" можна буде переглянути поєдинок.
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Початок трансляції зі стадіону – о 19:25. Сама гра розпочнеться о 19:30. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.
Дивитися онлайн "Шахтар" – "Олександрія" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.
Матч "Шахтар" – "Олександрія" відбудеться у суботу, 11 травня. Початок матчу – о 19:30. Відео голів та огляд – на сайті Спорт24.
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