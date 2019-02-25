Шахтар – Олександрія: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Матч між донецьким "Шахтарем" та "Олександрією" стане окрасою 19 туру чемпіонату України. Поєдинок можна буде переглянути як по телебаченні, так і онлайн.

Остання гра між командами завершилася важкою перемогою "Шахтаря" на виїзді. Водночас "Олександрія" перемогла "гірників" в останній грі між командами у Харкові.

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Матч "Шахтар" – "Олександрія" покажуть по телеканалу "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону – о 18:55. Сама гра розпочнеться о 19:00. Також матчу передуватиме програма "Тур Online", в якій запрошені експерти оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн "Шахтар" – "Олександрія" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

Для "Шахтаря" цей матч стане третім офіційним у 2019 році. До цього "гірники" провели два поєдинки з німецьким "Айнтрахтом" і вилетіли з Ліги Європи. Для "Олександрії" гра буде першою офіційною у новому році.

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