Шахтар – Олександрія: прогноз букмекерів на матч УПЛ

"Шахтар" у матчі проти "Олександрії" може зробити черговий крок до чемпіонства. Але й "Олександрія", яка йде на третьому місці, не така проста команда, що продемонстрував попередній матч проти "Динамо". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу в матчі 11 травня.

Прогноз на матч "Шахтар" – "Олександрія

За п'ять турів до закінчення чемпіонату країни в Прем'єр-Лізі і "Шахтар", і "Олександрія" знаходяться всього в декількох кроках від виконання своїх цілей в нинішньому сезоні. Так, підопічним Паулу Фонсеки треба набрати всього 7очок у другому колі турніру, щоб в черговий раз завоювати комплект золотих медалей. А команді Володимира Шарана необхідно взяти ще менше – 6 очок і тоді вони вперше в своїй історії піднімуться на бронзову сходинку п'єдесталу пошани.

Читайте також: Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Прогноз William Hill

"Олександрія" останній раз перемагала "Шахтар" у 2017 році. Коефіцієнт на те, що вони повторять позаторішній успіх – 10:00. Перемогу ж "гірників" букмекери оцінили коефіцієнтом 1,25. Нічия – 5,00.

Коефіцієнт на те, що в матчі обидві команди забють, і тотал голів буде більше аніж два – 3,00. На те, що дві команди заб'ють лише по голу – 9,00.

Прогноз PariMatch

"Шахтар" є однозначним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на їх перемогу в матчі зі "містянами" – 1,28. А ось на перемогу гостей з Олександрії букмекер даює коефіцієнт 11. Нічийний результат у матчі, який відбудеться у Харкові, – 5,50.

Коефіцієнт на те, що "Шахтар" виграє обидва тайми у матчі – 2,75. Коефіцієнт на перемогу "Олександрії" хоча б в одному з таймів – 4,70.

Прогноз 1xbet

У попередньому матчі між цими командами "гірники" здобули мінімальну перемогу – 1:0. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" знову переможе олександрійців з таким рахунком – 6. Якщо ж "Олександрії" вдасться відстояти нічию 0:0 – 12,5.

Поєдинок 28-го туру чемпіонату України "Шахтар" – "Олександрія" відбудеться у суботу, 11 травня. Початок гри, о 19:30. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram