Шахтар – Олександрія: прогноз букмекерів на матч УПЛ
"Шахтар" у матчі проти "Олександрії" може зробити черговий крок до чемпіонства. Але й "Олександрія", яка йде на третьому місці, не така проста команда, що продемонстрував попередній матч проти "Динамо". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу в матчі 11 травня.
Прогноз на матч "Шахтар" – "Олександрія
За п'ять турів до закінчення чемпіонату країни в Прем'єр-Лізі і "Шахтар", і "Олександрія" знаходяться всього в декількох кроках від виконання своїх цілей в нинішньому сезоні. Так, підопічним Паулу Фонсеки треба набрати всього 7очок у другому колі турніру, щоб в черговий раз завоювати комплект золотих медалей. А команді Володимира Шарана необхідно взяти ще менше – 6 очок і тоді вони вперше в своїй історії піднімуться на бронзову сходинку п'єдесталу пошани.
Читайте також: Динамо – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України
Прогноз William Hill
"Олександрія" останній раз перемагала "Шахтар" у 2017 році. Коефіцієнт на те, що вони повторять позаторішній успіх – 10:00. Перемогу ж "гірників" букмекери оцінили коефіцієнтом 1,25. Нічия – 5,00.
Коефіцієнт на те, що в матчі обидві команди забють, і тотал голів буде більше аніж два – 3,00. На те, що дві команди заб'ють лише по голу – 9,00.
Прогноз PariMatch
"Шахтар" є однозначним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на їх перемогу в матчі зі "містянами" – 1,28. А ось на перемогу гостей з Олександрії букмекер даює коефіцієнт 11. Нічийний результат у матчі, який відбудеться у Харкові, – 5,50.
Коефіцієнт на те, що "Шахтар" виграє обидва тайми у матчі – 2,75. Коефіцієнт на перемогу "Олександрії" хоча б в одному з таймів – 4,70.
Прогноз 1xbet
У попередньому матчі між цими командами "гірники" здобули мінімальну перемогу – 1:0. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" знову переможе олександрійців з таким рахунком – 6. Якщо ж "Олександрії" вдасться відстояти нічию 0:0 – 12,5.
Поєдинок 28-го туру чемпіонату України "Шахтар" – "Олександрія" відбудеться у суботу, 11 травня. Початок гри, о 19:30. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.
Вибір редакції
-
Ярмоленко відновився від травми і тренується з командою, – тренер "Вест Хема"сьогодні , 17:13
-
Став відомий гонорар Василя Ломаченка за чемпіонський бій проти Люка Кемпбелласьогодні , 12:17
-
На медалі з "Арнольд Класік" пише 9 місце. Це мене дратує і мотивує, – стронгмен Павло Кордіякасьогодні , 10:00