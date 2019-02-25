Шахтар – Олександрія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Донецький "Шахтар" після вильоту з Ліги Європи може повністю зосередитися на чемпіонаті України. Першу гру у 2019 році в рамках УПЛ "гірники" проведуть проти "Олександрії", яка претендує на бронзові нагороди.

"Олександрія" Володимира Шарана стала справжнім відкриттям сезону 2018/2019. Команда з однойменного міста несподівано веде боротьбу за нагороди. Окрім того футболісти "Олександрії" гідно грають з грандами. Зокрема, в активі команди перемога над "Динамо" та "Зорею".

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Однак "жовто-чорні" можуть потрапити під розпечену руку донеччан, які розгромно програли "Айнтрахту", та вилетіли з Ліги Європи. У всіх букмекерів немає сумнівів, що "Шахтар" реабілітується перед власними фанатами саме в матчі УПЛ.

Фаворит Спорт

Фаворит Спорт оцінив шанси "Шахтаря" здобути перемогу в Харкові коефіцієнтом 1,24. На звитягу підопічних Володимира Шарана коефіцієнт 13. На нічийний результат – 6.

Pari Match

У цій букмекерській конторі також вважають, що "Шахтар" безсумнівно виграє. На успіх команди Паулу Фонсеки дають коефіцієнт 1,28. На перемогу гостей – 11. Нічия – 5,60.

Winline

У Winline дають на перемогу "гірників" скромний коефіцієнт 1,19, а на "Олександрію" – 12. Востаннє команди розходилися миром у травні 2017-го. На такий же результат, але у 2019 році Winline дає коефіцієнт 5,69.

Поєдинок 19-го туру чемпіонату України "Шахтар" – "Олександрія" відбудеться 25 лютого в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок гри, о 19:00.

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