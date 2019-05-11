"Шахтар" обіграв "Олександрію" й збільшив відрив від "Динамо": відео

Донецький "Шахтар" у центральному матчі 28-го туру чемпіонату України у Харкові переміг "Олександрію".

Шахтар – Олександрія 2:1

Голи: Хочолава, 14, Мораес, 60 – Банада, 32

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Хоча "Динамо" не виграло свій матч, "Шахтар" все одно у цьому турі не мав шансів оформити чемпіонство. У випадку перемоги "гірників" різниця між клубами за 4 тури до завершення чемпіонату складала б 11 очок. Та "Шахтар" все одно прагне "одягнути" золоті медалі якнайшвидше.

Донеччани надзвичайно агресивно розпочали матч проти "Олександрії" й на 4-й хвилині були винагороджені. Хочолава забив дещо курйозний гол після стандартного положення. Здавалося, що ранній гол окрилить "гірників" і вони візьмуться добивати гостей. Проте "жовто-чорні" виявилися міцним горішком і практично більше не помилялися у першій половині гри.

У середині тайму команда Володимира Шарана перемістила гру якнайдалі від своїх воріт і навіть проводила позиційні атаки. Наслідком став гол Банади. Футболіст "Олександрії" зрівняв рахунок у грі після кутового. Гості перервали божевільну серію "Шахтаря" – 956 хвилин без пропущених голів в УПЛ. Пропущений гол активізував підопічних Паулу Фонсеки, але голів у першому таймі більше не було.

Шахтар – Олександрія – відео кращих моментів першого тайму

По перерві "Шахтар" організував серйозний тиск на ворота "Олександрії" й гості вимушені були оборонятися усім складом. Однак довго "жовто-чорні" тримати рахунок рівним не змогли. На 60 хвилині вперед "гірників" вивів Жуніор Мораес. Нападник забив головою після кутового – 2:1.

Після голу "Шахтар" не збавляв обертів. "Гірники" контролювали хід гри й створили декілька хороших нагод збільшити рахунок. Найактивнішими були Ісмаїлі, Тете й Тайсон. Проте їм відзначитися голом у цій грі не судилося. У свою чергу мізерну кількість нагод мала "Олександрія". На 79 хвилині після кутового небезпечно пробив Пономарь, але його удару забракло точності.

Врешті-решт, "Шахтар" втримав мінімальну перевагу й здобув чергові три очки. Уже в наступному турі "Шахтар" може оформити третє поспіль чемпіонство, якщо переможе "Зорю". "Олександрія" продовжує впевнено утримувати третю сходинку.

Шахтар – Олександрія – відео кращих моментів другого тайму

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