"Шахтар" без проблем обіграв "Олександрію" у матчі лідерів УПЛ: відео

Центральним матчем 19-го туру УПЛ стало протистояння донецького "Шахтаря" та "Олександрії". "Гірники" ще у першому таймі забили два голи, забезпечивши собі комфортну перевагу до кінця матчу.

Шахтар – Олександрія 2:0

Голи: Марлос, 14, Мораєс, 35

Нереалізований пенальті: Марлос, 78

Через участь "Шахтаря" у іграх Ліги Європи, топ-матч 19-го туру УПЛ довелося винести на понеділок. Як і гру київського "Динамо", яке розгромило луганську "Зорю".

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"Шахтар" ж обмежився лише двома голами у ворота суперників. Хоча міг забивати й більше. Початок перемоги поклав Марлос. Півзахисник обігрався із Тайсоном та в дотик пробив повз Паньківа вже з меж штрафного майданчика. При цьому гравець "Шахтаря" в цьому моменті після удару коліном влучив у голову голкіперу "Олександрії". Однак Паньків після цього удару зумів продовжити гру.

Подвоїв перевагу "Шахтар" теж зусиллям Марлоса. Тільки цього разу гравець асистував. Він навісив на дальню штангу, де головою м'яч за лінію воріт переправи Мораєс. Це 15-ий гол бразильця в чемпіонаті України.

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До кінця тайму "Шахтар" продовжував тиснути на ворота "Олександрії" зусиллями Тайсона та Марлоса. Однак у першому таймі більше забитих голів не було. Натомість м'яч побував у сітці воріт Паньківа у другому таймі після удару Тайсона. Та арбітр матчу його не зарахував. Причина – рикошет від руки Марлоса в момент удару.

Другий тайм ж розпочався з подвійної заміни у "Олександрі" – головний тренер команди Володимир Шаран випустив на поле Сітала та Микицея.

Марлос міг оформити дубль у цій грі. Саме він заробив пенальті, коли проти нього сфолив Дедечко. Та переграти Паньківа після удару з 11-метрової позначки не вдалося.

У "Олександрії" у другому таймі були моменти, щоб забити. Та пробити П'ятова ні Ковальцю, ні Сіталу з Пономарем так і не вдалося.

"Шахтар" без проблем перемагає та залишається лідером УПЛ. Команда набрала 48 очок, що на 7 балів більше, аніж у київського "Динамо". "Олександрія" ж залишилася на третій сходинці. Їх відставання від киян складає 5 очок. Четверту луганську "Зорю" вони випереджають на 8 очок.