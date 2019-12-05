Шахтар – Олімпік: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У п'ятницю, 6 грудня, "Шахтар" та "Олімпік" відкриють програму 17 туру чемпіонату України. Букмекери дали прогноз, хто зможе здобути перемогу в донецькому дербі.

Шахтар – Олімпік: прогноз

В попередньому турі "гірники" несподівано втратили очки в матчі з "Маріуполем", зігравши внічию. Перед донецьким дербі "Шахтар" має деякі кадрові проблеми. Під питанням участь у грі Марлоса. Точно не зможе зіграти 6 грудня Валерій Бондар.

Натомість "Олімпік" в попередній грі дав гідний бій київському "Динамо". Хоча "біло-сині" й виграли з переконливим рахунком 3:1, довгий час "Динамо" не вдавалося засмутити голкіпера "Олімпіка".

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На папері "Шахтар" є очевидним фаворитом. Це не дивно, адже "гірники" впевнено лідирують у чемпіонаті, маючи перевагу над "Динамо" 11 очок. Коефіцієнт на те, що "Шахтар" виграє дербі в "Олімпіка" – 1,11.

Шанс "Олімпіка" полягатиме в тому, що "помаранчево-чорних" 11 грудня чекає вирішальна гра в Лізі чемпіонів з "Аталантою". Ймовірно, підопічні Луїша Каштру спробують заощадити сили в чемпіонаті. Перемогу "олімпійців" експерти оцінили коефіцієнтом 17. Нічия у матчі – 11.

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В останній домашній грі "Шахтар" зумів здобути результативну перемогу над "Львовом" з рахунком 4:1. Коефіцієнт на те, що "гірники" переможуть і ТБ 2.5 – 1,35. Якщо ж "Шахтар" здобуде звитягу й ТМ 2.5 – коефіцієнт 4,60.

До гри з "Динамо" "Олімпік" мав безпрограшну серію з 5-и поєдинків. Останні два матчі на виїзді "Олімпік" виграв з рахунком 1:2. Коефіцієнт на те, що підопічні Вісенте Гомеса переможуть "Шахтар" і ТБ 2.5 – 29.

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Остання зустріч "Шахтаря" та "Олімпіка" у Харкові завершилася нічиєю 2:2. Коефіцієнт на те, що цього разу на табло після фінально свистка буде результат 2:2 – 30.

1 вересня "Олімпік" приймав "Шахтар" у Києві. Гра завершилася розгромною перемогою "гірників" з рахунком 4:0. Коефіцієнт на те, що команда Каштру розгромить "Олімпік" з цим же рахунком – 8.

Огляд гри "Шахтар" – "Олімпік" читайте на сайті Спорт24.