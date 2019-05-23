"Шахтар" отримав кубок і медалі чемпіонів України: яскраві фото та відео з церемонії

Після матчу "Шахтаря" з "Динамо" в Харкові відбулася церемонія нагородження "гірників" у зв'язку з перемогою в чемпіонаті України.

Футболісти, тренерський штаб, менеджмент і персонал отримали золоті медалі чемпіонів України.

Перед нагородженням: "Шахтар" і "Динамо" у матчі з двома вилученнями зіграли в результативну нічию: відео

Гравці і тренери "Шахтаря" по черзі вийшли на церемонію нагородження по спеціальній доріжці.



Нагородження "Шахтаря" // Фото: ФК "Шахтар"

Нагороджували "оранжево-чорних" президент Прем'єр-ліги Томас Грімм і віце-президент ФФУ Олег Протасов. Останнім за трофеєм чемпіонів України сезону-2018/19 вийшов капітан "Шахтаря" Тайсон.



"Шахтар" переміг в чемпіонаті України сезону 2018/19 // Фото: ФК "Шахтар"

Після закінчення основної частини церемонії "гірники" зробили коло пошани, провели невеликий фотосет і відсвяткували радісний момент з уболівальниками.



Нагородження "Шахтаря" в сезоні 2018/19 // Фото: ФК "Шахтар"

"Шахтар", обігравши "Зорю" в 29-му турі УПЛ, за три тури до кінця сезону став чемпіоном України. "Гірники" завоювали свій 34 трофей за час незалежності України. За цим показником "Шахтар" обійшов "Динамо", у киян 33 трофея після 1991 року.

Церемонія нагородження Шахтаря в сезоні 2018/19: дивіться відео

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