"Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото

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Boeing 737-700
Boeing 737-700 / facebook.com/skyup.aero

Авіакомпанія SkyUp Airlines представила літак Boeing 737-700, який пофарбований у клубні кольори донецького "Шахтаря".

На обшивку нанесена емблема "Шахтаря", а біля входу в літак – прапор України.

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Емоції переповнюють. Існують одиниці топових європейських клубів, у яких є можливість мати брендований літак. Це говорить про те, що ми хочемо бути першими не тільки на землі, але і в небі,
– цитує гендиректора "Шахтаря" Сергія Палкіна Tribuna.com.

Португальський наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека теж був вражений літаком.

Для нас це велика гордість. Дивлячись на це чудове судно, ми відчуваємо гордість. Навіть трохи задираємо ніс. В Європі є літаки з емблемами клубів, але повністю розфарбованих у кольори клубів немає. Для нас цей літак – не просто засіб пересування, а щось велике. Упевнений, на цьому літаку ми будемо літати ще вище,
– сказав тренер.

Наразі донецький "Шахтар" лідирує у чемпіонаті України. "Гірники" випереджають "Динамо" на 7 очок. Також донеччани вибили "Динамо" з Кубка України.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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