"Шахтар" отримає чималу суму за успішні виступи у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" отримає бонуси від УЄФА за успішні виступи у Лізі чемпіонів. Сума визначалася за результатами виступів за останні десять років.

До слова: "Шахтар" виграв шість стартових матчів у Лізі чемпіонів: статистика "гірників" За даними видання Kicker, призові для "Шахтаря" склали 21,05 мільйона євро. Це 14-й показник серед усіх клубів у Європі. Найбільше отримає іспанський "Реал" – 35,46 мільйона євро. На другому місці ще один іспанський клуб – "Барселона" – 34,35 мільйона євро. Замикає трійку лідерів німецька "Баварія" – 33,24. Нагадаємо, "Шахтар" стартує у Лізі чемпіонів у середу, 18 вересня, матчем проти "Манчестер Сіті". Початок матчу у Харкові на ОСК "Металіст" о 22:00. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.