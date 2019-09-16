"Шахтар" отримає чималу суму за успішні виступи у Лізі чемпіонів

218 Читать новость на русском
"Шахтар" отримає бонус від УЄФА
"Шахтар" отримає бонус від УЄФА / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" отримає бонуси від УЄФА за успішні виступи у Лізі чемпіонів. Сума визначалася за результатами виступів за останні десять років.

До слова: "Шахтар" виграв шість стартових матчів у Лізі чемпіонів: статистика "гірників"

За даними видання Kicker, призові для "Шахтаря" склали 21,05 мільйона євро. Це 14-й показник серед усіх клубів у Європі.

Найбільше отримає іспанський "Реал" – 35,46 мільйона євро. На другому місці ще один іспанський клуб – "Барселона" – 34,35 мільйона євро. Замикає трійку лідерів німецька "Баварія" – 33,24.

Нагадаємо, "Шахтар" стартує у Лізі чемпіонів у середу, 18 вересня, матчем проти "Манчестер Сіті". Початок матчу у Харкові на ОСК "Металіст" о 22:00. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

 

blog_ava
Єлизавета II заборонила говорити про Меган Маркл у своїй присутності, – ЗМІ
сьогодні
4748
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Ліга чемпіонів УЄФА
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
сьогодні 12:41 "Динамо" показало найгірший старт в чемпіонаті України за часів Незалежності
351
Неймовірний Ібрагімович оформив хет-трик і став рекордсменом "Лос-Анджелес Гелаксі": відео
сьогодні 11:32 Неймовірний Ібрагімович оформив хет-трик і став рекордсменом "Лос-Анджелес Гелаксі": відео
1102
Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
сьогодні 08:35 Вольові перемоги "Шахтаря" та "Карпат", "Динамо" програє "Десні": головні підсумки 7-го туру УПЛ
Ігор Саджениця 1173
Роман Яремчук знову забив за "Гент": відео
15 вересня 20:03 Роман Яремчук знову забив за "Гент": відео
777
Вісенте Гомес дебютував на чолі "Олімпіка" яскравою нічиєю з "Маріуполем": відео
15 вересня 15:50 Вісенте Гомес дебютував на чолі "Олімпіка" яскравою нічиєю з "Маріуполем": відео
168
Новини
Більше новин
Залиште відгук