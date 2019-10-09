"Шахтар" переміг лідера Першої ліги: відео

"Шахтар" під час паузи, яка пов'язана з міжнародними матчами національних збірних, провів контрольний поєдинок. "Гірники" зустрілися з лідером Першої Ліги – клубом "Оболонь-Бровар".

Стартові склади команд

У стартовому складі "гірників" вийшли футболісти, які не отримують ігрову практику під час офіційних поєдинків. Олексій Шевченко, Додо, Богдан Бутко, Вітао, Маркіньос Сіпріано, Артем Бондаренко, Клим Приходько, Тете, Дентіньо, Артем Холод, Андрій Борячук.

Бойовий склад на поєдинок виставив наставник "пивоварів" Сергій Ковалець. Євген Боровик, Олексій Майданевич, Андрій Семенко, Юрій Мате, Алма, Ярослав Дишкант, Юрій Бровченко, Гуті, Олег Слободян, Артем Ковбаса, Олександр Батальський.

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Результативна перемога

Шахтар – Оболонь-Бровар 2:0

Голи: Холод, 22, Тотовицький, 82

У першому таймі за "гірників" відзначився Артем Холод. По перерві перевагу донеччан закріпив Андрій Тотовицький. Гості так і не змогли бодай раз засмутити Шевченка.

Шахтар – Оболонь-Бровар відео матчу

Післямова

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру підсумував товариську зустріч з "пивоварами". "Обидві команди продемонстрували самовіддачу, коректно й дисципліновано провели матч. Ми показали гарну позиційну гру й домоглися цілей. У поєдинку взяли участь хлопці з молодіжного складу. Їм вдавалося правильно грати відповідно до нашого принципу, разом атакувати й оборонятися. Вітаю всіх, а тепер можна трохи відпочити", – сказав Каштру.