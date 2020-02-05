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"Шахтар" перемогою розпочав другий зимовий збір в Туреччині – відео голів

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Шахтар – Македонія ГП результат та відео / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" провів черговий товариський поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. "Гірники" обіграли "Македонію ГП" з рахунком 2:0.

Шахтар – Македонія ГП 2:0

Голи: Тете, 13, Фернандо, 43

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"Шахтар" відразу захопив ініціативу, і ледь не перший момент призвів до голу у ворота македонців. Тете елегантно прибрав захисника і філігранним ударом від стійки вивів "гірників" уперед. Також були нагоди у Фернандо, Хочолави і Криськіва, однак їм пощастило менше.

Команда Каштру все ж встигла подвоїти перевагу перед самісінькою перервою. На 44-й хвилині Фернандо перехопив невдалий пас захисника, обіграв голкіпера та вразив порожні ворота. Друга половина вийшла "сухою" попри хороші можливості у обох суперників. "Македонія ГП" навіть змогла забити, щоправда, арбітр зафіксував офсайд.

Шахтар – Македонія ГП відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар
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