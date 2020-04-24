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"Шахтар" першим відновив тренування попри коронавірус

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ФК "Шахтар" / Пресслужба клубу

Донецький "Шахтар" прийняв рішення відновити тренувальні заняття, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Гравці були розділені на групи по чотири людини, кожен з членів яких займався окремо від партнерів у кутового прапорця. Про це повідомив захисник "гірників Додо в інтерв'ю Globo.

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Перший день тренувань був дійсно класним. Було складно тренуватися таким чином, на самоті. Але коли ти робиш те, що любиш найбільше, це вбиває тугу. Найбільш незвично те, що ти не можеш контактувати з іншими гравцями, адже раніше ми завжди тренувалися разом. Тепер окремо. Це погано. Але відчуття того, що ти займаєшся улюбленою справою, найкраще з можливих. Нехай навіть не таким чином, як ми звикли,
– сказав він.

  • За інформацією "ТаТоТаке", чемпіонат України планують відновити у середині червня.
  • В УПЛ залишилося дограти 9 турів. Лідером чемпіонату наразі є "Шахтар".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Шахтар
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