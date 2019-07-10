"Шахтар" підставив український клуб через Луїша Каштру

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Володимир Шаран
Володимир Шаран / fco.com.ua

"Шахтар" відмовився віддавати в оренду Валерія Бондаренка в "Олександрію". Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран розповів що донецький клуб підвів його.

За словами Шарана, між "Шахтарем" та "Олександрією" була домовленість, що Валерій Бондаренко гратиме за "олександрійців" на правах оренди.

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"Шахтар" знав, що ми будемо виступати в єврокубках і потребуємо посиленні. І несподівано керівництво "Шахтаря" відправляє Валерія в Португалію, у "Віторію Гімараєш". Зрозуміло, що цей хід – компенсація за Луїша Каштру, нового тренера "Шахтаря", який прийшов з "Віторії",
– цитує Шарана офіційний сайт "Олександрії".

За його словами, домовленість про оренду була досягнута ще до призначення Каштру, тому в "Олександрії" практично не розглядали інші варіанти посилення.

Тепер у нас проблема з центральним захисником. Це головна проблема. Також хочеться бачити ще плеймейкера, адже одного Кирила Ковальця мало,
– сказав Шаран.

Як відомо, португальська "Віторія Гімараєш" орендувала Бондаренка. Футболіст приєднався до "Шахтаря" взимку, перейшовши саме з "Олександрії". Однак гравцем основи стати не зміг.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар ФК Олександрія
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