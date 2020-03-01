"Шахтар" піднявся на одну позицію у рейтингу УЄФА, "Динамо" – 25-е

Донецький "Шахтар" покращив свою позицію в оновленому клубному рейтингу УЄФА. "Гірники" піднялися на 18-у позицію.

Прогресу "Шахтаря" у рейтингу УЄФА посприяла перемога в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Гірники" за сумою двох матчів здолали португальську "Бенфіку".

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У рейтингу донеччани обійшли португальський "Порту", який також вилетів в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Дракони" поступилися німецькому "Баєру".

Тепер у "Шахтаря" 75 очок. Окрім того, донеччани можуть покращити свою позицію. Попереду українців французький "Ліон" (77 очок), італійські "Наполі" (77) та "Рома" (79).

Як відомо, в 1/8 фіналу "гірники" зіграють з німецький "Вольфсбургом".

Рейтинг українських клубів

18. "Шахтар" (75 очок)

25. "Динамо" (55 очок)

113. "Зоря" (12,5 очка)

164/165. "Олександрія" (6,8 очка)

164/165. "Маріуполь" (6,8 очка)

Лідирує у рейтингу іспанський "Реал", у якого 134 очки. Другою йде "Барселона", а третьою – німецька "Баварія".