"Шахтар" піднявся на одну позицію у рейтингу УЄФА, "Динамо" – 25-е
Донецький "Шахтар" покращив свою позицію в оновленому клубному рейтингу УЄФА. "Гірники" піднялися на 18-у позицію.
Прогресу "Шахтаря" у рейтингу УЄФА посприяла перемога в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Гірники" за сумою двох матчів здолали португальську "Бенфіку".
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У рейтингу донеччани обійшли португальський "Порту", який також вилетів в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Дракони" поступилися німецькому "Баєру".
Тепер у "Шахтаря" 75 очок. Окрім того, донеччани можуть покращити свою позицію. Попереду українців французький "Ліон" (77 очок), італійські "Наполі" (77) та "Рома" (79).
Як відомо, в 1/8 фіналу "гірники" зіграють з німецький "Вольфсбургом".
Рейтинг українських клубів
18. "Шахтар" (75 очок)
25. "Динамо" (55 очок)
113. "Зоря" (12,5 очка)
164/165. "Олександрія" (6,8 очка)
164/165. "Маріуполь" (6,8 очка)
Лідирує у рейтингу іспанський "Реал", у якого 134 очки. Другою йде "Барселона", а третьою – німецька "Баварія".