"Шахтар" підписав контракт з нападником збірної України

193 Читать новость на русском
Жуніор Мораес / ФК "Шахтар"

Футбольний клуб "Шахтар" продовжив контракт із нападником Жуніором Мораесом до кінця 2021 року.

Мораес став футболістом "Шахтаря" в липні 2018 року, коли зі скандалом перейшов з київського "Динамо". У сезоні-2018/19 він провів 39 матчів та забив 26 голів, і разом з "гірниками" став чемпіоном України. В сезоні 2019/2020 у нього 17 м’ячів у 24 поєдинках. Загалом за "Шахтар" він зіграв 63 матчі, в яких забив 43 голи.

Читайте також: Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021

"Шахтар" – клуб із чемпіонською сутністю, тому я відчуваю особливі емоції. Продовження контракту ще на два роки, нагода виграти титули й вписати своє ім’я до історії мотивують мене. Я дуже вдячний усім людям, які є частиною великої родини клубу, – від президента до кожного співробітника", – заявив після підписання угоди Мораес. 

У березні 2019 року Жуніор Мораес отримав українське громадянство й розпочав виступи за національну збірну, де зіграв у п'яти матчах.

 

Головні новини 14 грудня: Антоненко буде під вартою, ліквідація УПЦ КП, трагедія на фронті
сьогодні
3569
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Жуніор Мораес Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:32 Теофімо Лопес у другому раунді ефектним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за пояс IBF: відео
Юрій Семенюк 562
14 грудня 21:53 Даяна Ястремська визнана найкращою тенісисткою 2019 року в Україні
Вісент Луїс 235
14 грудня 12:41 UFC офіційно підтвердила бої Хабіб – Фергюсон та Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 167
14 грудня 07:43 Росіянин Овечкін жорстко зніс суддю в матчі НХЛ: відео
1179
13 грудня 22:11 Як Маліновський разом з "Аталантою" святкував вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – відео
Юрій Семенюк 1621
Новини
Більше новин
Залиште відгук