"Шахтар" підписав контракт з нападником збірної України

Футбольний клуб "Шахтар" продовжив контракт із нападником Жуніором Мораесом до кінця 2021 року.

Мораес став футболістом "Шахтаря" в липні 2018 року, коли зі скандалом перейшов з київського "Динамо". У сезоні-2018/19 він провів 39 матчів та забив 26 голів, і разом з "гірниками" став чемпіоном України. В сезоні 2019/2020 у нього 17 м’ячів у 24 поєдинках. Загалом за "Шахтар" він зіграв 63 матчі, в яких забив 43 голи.

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"Шахтар" – клуб із чемпіонською сутністю, тому я відчуваю особливі емоції. Продовження контракту ще на два роки, нагода виграти титули й вписати своє ім’я до історії мотивують мене. Я дуже вдячний усім людям, які є частиною великої родини клубу, – від президента до кожного співробітника", – заявив після підписання угоди Мораес.

У березні 2019 року Жуніор Мораес отримав українське громадянство й розпочав виступи за національну збірну, де зіграв у п'яти матчах.