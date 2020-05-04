"Шахтар" підтвердив переговори з "Баварією" по трансферу легіонера

Донецький "Шахтар" вів переговори з "Баварією" щодо продажу бразильського оборонця Додо. Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів, чим закінчилися перемовини.

Палкін в ефірі програми "Великий футбол" заявив, що "Баварія" дійсно цікавилася Додо. Він підтвердив, що клуби вели перемовини, однак чемпіонів Німеччини не влаштувала ціна на футболіста.

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За даними Transfermarkt, ціна на 21-річного Додо складає 3,6 мільйона євро. Його контракт з "Шахтарем" чинний до 30 червня 2022 року.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що "Баварія" дійсно шукає флангового оборонця. Причина в тому, що захисник Йозуа Кімміх виступає в "Баварії" у півзахисті, а Бенжамена Павара планують використовувати в центрі оборони.

Також повідомлялося, що "Баварія" та інші клуби проявляють інтерес до легіонера "Шахтаря" Тете.

"Шахтар" начебто готовий продати Тете за 50-70 мільйонів євро.

Водночас Палкін заявив, що клуб не планує продавати Тете, але зазначив, що відступні за бразильця дійсно високі.

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