"Шахтар" планує придбати ще одного юного легіонера

193 Читать новость на русском
Тренер Шахтаря – Паулу Фонсека
Тренер Шахтаря – Паулу Фонсека / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" розглядає можливість купівлі правого захисника. У сферу інтересів "гірників" потрапив гравець боснійської "Младості" Неманья Ніколіч.

17-річний Ніколіч є футболістом юнацької збірної Боснії та Герцеговини.

Читайте також: "Шахтар" зіткнувся із серйозними кадровими втратами, Фонсека перевірить нових гравців

"Шахтар" бажає придбати оборонця на перспективу, повідомляє портал haber.ba.

Ніколіч став гравцем Младості в липні 2018 року. У нинішньому сезоні він зіграв 9 матчів за свій клуб.

Раніше донецький клуб оголосив про підписання нападника "Карпат" Данила Сікана та перехід захисника "Олександрії" Валерія Бондаренка. Також лави донеччан поповнив юний півзахисник Манор Соломон.

Взимку "Шахтар" покинув лідер захисту Ярослав Ракіцький. Футболіст поповнив лави російського "Зеніту". Лави донеччан також покинув Олег Данченко.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Вінниці з'явився новий завод з виробництва сонячних панелей
сьогодні
2723
Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА
сьогодні 09:13 "Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА
52
Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
5 лютого 14:00 Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
617
Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео
4 лютого 19:38 Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео
1677
Пошуки Еміліано Сала: що трапилося та останні новини трагедії
4 лютого 12:21 Пошуки Еміліано Сала: що трапилося та останні новини трагедії
7729
Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
3 лютого 16:45 Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
Ігор Саджениця 3011
Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
29 січня 10:13 Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
Ігор Саджениця 1421
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук