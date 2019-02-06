"Шахтар" планує придбати ще одного юного легіонера

Донецький "Шахтар" розглядає можливість купівлі правого захисника. У сферу інтересів "гірників" потрапив гравець боснійської "Младості" Неманья Ніколіч.

17-річний Ніколіч є футболістом юнацької збірної Боснії та Герцеговини.

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"Шахтар" бажає придбати оборонця на перспективу, повідомляє портал haber.ba.

Ніколіч став гравцем Младості в липні 2018 року. У нинішньому сезоні він зіграв 9 матчів за свій клуб.

Раніше донецький клуб оголосив про підписання нападника "Карпат" Данила Сікана та перехід захисника "Олександрії" Валерія Бондаренка. Також лави донеччан поповнив юний півзахисник Манор Соломон.

Взимку "Шахтар" покинув лідер захисту Ярослав Ракіцький. Футболіст поповнив лави російського "Зеніту". Лави донеччан також покинув Олег Данченко.

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