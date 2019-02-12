"Шахтар" поклав око на універсального оборонця

Донецький "Шахтар" проявляє інтерес до оборонця хорватського "Хайдука" 22-річного Ардіана Ісмайлі.

Скаути "Шахтаря" вже переглядали захисника під час матчів "Хайдука", повідомляє Slobodna Dalmacia.

Читайте також: Мірча Луческу прокоментував своє повернення в "Шахтар"

Ісмайлі вважає за краще діяти в центрі оборони, але також здатний зіграти на позиції правого захисника.

Донецький клуб міг переконатися в якості Ісмайлі під час недавнього товариського матчу проти "Хайдука". Тоді клуб зі Спліта виграв 4:1.

У цьому сезоні футболіст зіграв 13 матчів у всіх турнірах та забив один гол. Його контракт з "Хайдуком" чинний до літа 2020 року, а трансферна вартість складає 500 тис. євро.

Зазначимо, що донецький клуб під час трансферного вікна оголосив про придбання півзахисника ізраїльського "Маккабі" з Петах-Тікви Манора Соломона, підписання нападника "Карпат" Данила Сікана та перехід захисника "Олександрії"Валерія Бондаренка.

Водночас лави "гірників" покинув центральний оборонець Ярослав Ракіцький та правий захисник Олег Данченко. Обидва перебралися у Росію.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram