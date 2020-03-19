"Шахтар" потрапив у топ-100 найдорожчих клубів світу, "Динамо" – поза рейтингом
Авторитетний портал Transfermarkt представив рейтинг з топ-100 найдорожчих футбольних клубів світу. До рейтингу потрапив донецький "Шахтар".
"Шахтар" – єдиний український клуб, який потрапив до рейтингу. "Гірники" розмістилися на 69-й сходинці. Вартість складу "Шахтаря" складає 150,60 мільйона євро.
Читайте також Циганков та Ісмаїлі попали до рейтингу найдорожчих гравців не з топ-5 чемпіонатів
До рейтингу не потрапило київське "Динамо". Вартість складу киян трішки не дотягує до 90 мільйонів євро.
При цьому останнє соте місце у рейтингу Transfermarkt посів турецький "Галатасарай". Вартість турків складає 101 мільйон євро.
У топ-5 рейтингу потрапили клуби, вартість яких перетнула позначку в один мільярд євро. У п'ятірці по два представники має Англія та Іспанія й один – Франція.
Найдорожчим клубом Німеччини є мюнхенська "Баварія" (935,15 мільйона євро), Італії – "Ювентус" (755,50 мільйона євро).
Топ-5 найдорожчих клубів світу
1. "Манчестер Сіті" (Англія) – 1,27 мільярда євро
2. "Ліверпуль" (Англія) – 1,19 мільярда євро
3. "Реал" Мадрид (Іспанія) – 1,08 мільярда євро
4. "Барселона" (Іспанія) – 1,06 мільярда євро
5. ПСЖ (Франція) – 1,02 мільярда євро
Топ-25 найдорожчих клубів світу / скріншот
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.