"Шахтар" представив ефектний промо-ролик до матчу з "Динамо"

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"Шахтар" представив ефектний промо-ролик до матчу з "Динамо"
"Шахтар" представив ефектний промо-ролик до матчу з "Динамо" / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" представив промо-ролик до матчу проти "Динамо" в чемпіонаті України. Команди зустрінуться 10 листопада у рамках 14 туру.

Гра відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Початок поєдинку "Шахтар" – "Динамо" о 17:00.

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Промо-ролик матчу "Шахтар" – "Динамо"

Зустріч команд буде вже четвертою у новому сезоні. Вперше "Динамо" та "Шахтар" зустрілися у Суперкубку України, де перемогу здобули кияни 2:1.

"Шахтар" взяв реванш у третьому турі чемпіонату України, здолавши "Динамо" у Києві теж з рахунком 2:1.

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Третя гра відбулася у рамках 1/8 фіналу Кубка України. "Динамо" перемогло донеччан в додатковий час. Знову на табло було зафіксовано результат 2:1.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар Новини Спорту
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