"Шахтар" представив емоційний ролик до матчу з "Динамо" в Лізі чемпіонів: відео

У вівторок, 22 жовтня "Шахтар" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів зустрінеться з "Динамо" (Загреб).

Донецький клуб випустив проморолик, в якому закликає підтримати команду на стадіоні.

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"Ваші емоції – джерело наших перемог" говорить диктор в ролику і в якості підтвердження використовується відео-ряд з перемогою над "Аталантою" в Мілані, після якої коментатор матчу Кирило Круторого зірвав голос від голу забитого Соломоном на 95-й хвилині гри.

Нагадаємо, гра розпочнеться о 19:55. У разі перемоги "Шахтар" вийде на одноосібне друге місце в групі Ліги чемпіонів.