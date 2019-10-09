"Шахтар" представив емоційний ролик до матчу з "Динамо" в Лізі чемпіонів: відео

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ФК "Шахтар"
ФК "Шахтар"

У вівторок, 22 жовтня "Шахтар" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів зустрінеться з "Динамо" (Загреб).

Донецький клуб випустив проморолик, в якому закликає підтримати команду на стадіоні.

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"Ваші емоції – джерело наших перемог" говорить диктор в ролику і в якості підтвердження використовується відео-ряд з перемогою над "Аталантою" в Мілані, після якої коментатор матчу Кирило Круторого зірвав голос від голу забитого Соломоном на 95-й хвилині гри.

Нагадаємо, гра розпочнеться о 19:55. У разі перемоги "Шахтар" вийде на одноосібне друге місце в групі Ліги чемпіонів.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
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