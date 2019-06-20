"Шахтар" представив новий тренерський штаб: хто увійшов до нього

Донецький "Шахтар" офіційно представив новий тренерський штаб на чолі з португальцем Луїшем Каштру. Допомагатимуть новому фахівцю шестеро тренерів.

Луїш Каштру офіційно очолив "Шахтар" 12 червня й змінив на тренерському містку земляка Паулу Фонсеку. Контракт з 57-річним фахівцем розрахований на 2 роки.

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Кар’єра тренера Каштру: "Агеда" (1998-2000), "Мельяда" (2000/01), "Естаррейа" (2001-2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафієл" (2004-2006), Академія "Порту" (2006-2013), "Порту Б" (2013-2014), "Порту" (березень - червень 2014), "Порту Б" (2014-2016), "Ріу Аве" (2016-2017), "Шавіш" (2017-2018), "Віторія Гімарайнш" (2018-2019).



Фото: shakhtar.com

Вітор Северіно – перший асистент головного тренера. Декілька років працював з юнаками "Академіки" (Коїмбра) й "Порту". Був асистентом Луїша Каштру в "Ріу Аве", "Шавіші" та "Віторії Гімарайнш".

Філіпе Селіккая – асистент головного тренера. Працював в юнацьких командах "Белененсеша", "Алмади", "Бенфіки", "Аль-Ахлі" й "Спортінга". У двох минулих сезонах був помічником Луїша Каштру в "Шавіші" та "Віторії Гамарайнш".

Жоау Брандау – асистент головного тренера. Працював тренером із фізпідготовки з юнаками "Порту" й "Падроенсе", а також в "Академіці" (Коїмбра) та "Ароці". Згодом повернувся до структури "Порту", був асистентом у команді Б. Очолював "Порту" U19, з яким брав участь в Юнацькій лізі УЄФА.

Жозе Кошта – аналітик.

Антоніу Феррейра – тренер воротарів. Від 2008 до 2014 року був тренером воротарів "Авеша", згодом працював у ФК "Пасуш де Феррейра". У "Шахтарі" від 1 червня 2016 року.

Також у тренерський штаб сьогодні офіційно увійшов Дарійо Срна. Про роль Дарійо Срни в штабі поки не повідомляється. Дарійо виступав у складі "оранжево-чорних" від 2003 до 2018 року і встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю ігор.

Протягом 15 років у "Шахтарі" Срна провів 536 матчів та забив 49 голів, здобувши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.

З тренерського штабу Паулу Фонсеки залишився лише тренер воротарів Антоніу Феррейра. Ігор Дуляй покинув тренерський штаб, але залишиться в клубі на іншій посаді.