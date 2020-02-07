"Шахтар" представив промо-відео перед матчем з "Бенфікою"

Вже 20 лютого відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між донецький "Шахтарем" та лісабонською "Бенфікою".

Перед матчем "Шахтар" представив офіційний промо-ролик. Назвав він його "Битва чемпіонів", адже "Шахтар" та "Бенфіка" – чемпіони своїх країн, України ат Португалії відповідно.

До слова: Капітан "Бенфіки" не зіграє проти "Шахтаря" в Лізі Європи

"Ми як небо і земля. Але жага підкорювати вершини привели нас один до одного. Ми подолали різні шляхи, та пункт призначення у нас однаковий. Ми зійшлися з протилежних полюсів Європи, але комусь доведеться на цьому спинитися. Ми два чемпіони але найкращим може бути лише один", – йдеться в описі відео.

Промо-відео матчу Шахтар – Бенфіка

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Бенфіка" відбудеться в Харкові 20 лютого. Матч-відповідь у Лісабоні – 27 лютого.