"Шахтар" придбає чергового бразильця: названо ціну

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Кевем
Кевем / twitter.com/remo100porcento

Донецький "Шахтар", який під час трансферного вікна розстався з центральним захисником Ярославом Ракіцьким, все ж шукає нового оборонця.

Гірники проявляються інтерес до 18-річного центрального захисника "Ремо" Кевема.

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Як повідомляє Globo, представники донецького клубу спостерігали за його грою в матчі чемпіонату штату. Джерело повідомляє, що "Шахтар" готовий заплатити 500 тис. доларів за 70% прав на гравця.

Водночас "Ремо" не поспішає продавати Кевема і планує зберегти його до кінця сезону. Президент клубу заявив, що в клуб надійшли три пропозиції по молодому захиснику.

Одним з конкурентів "гірників" за Кевема є "Атлетіко Паранаенсе". Трансферне вікно в Бразилії закривається 3 квітня.

Раніше видання Globo повідомляло, що "Шахтар" планує придбати футболіста Тете. Згодом інформація підтвердилася й "Шахтар" офіційно придбав футболіста.

"Шахтар" в зимове трансферне вікно придбав двох легіонерів – гравця молодіжної збірної Бразилії Маркоса Антоніо і хавбека Манора Соломона. Також лави "гірників" поповнив захисник Валерій Бондаренко. Останній поки не зміг гідно замінити Ярослава Ракіцького, який перейшов у російський "Зеніт".

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери
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