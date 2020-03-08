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"Шахтар" прийме "Динамо" в 24 турі УПЛ – розклад другої частини чемпіонату

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Коли зіграють "Шахтар" та "Динамо" / ФК "Шахтар"

Після матчів чемпіонату України, 7 березня, сформувалася перша п'ятірка УПЛ за підсумками першого етапу сезону.

Останній учасник топ-6 визначиться у неділю, 8 березня. На це місце претендують "Колос" (26 очок) і "Маріуполь" (25 очок), пише Tribuna.com.

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  • У 23-му турі "Зоря" прийме "Шахтар", а "Динамо" зустрінеться з "Десною". Базовий день - 14 березня.
  • У 24-му турі "Шахтар" вдома зіграє з "Динамо", "Олександрія" – з "Зорею". Базовий день – 21 березня.
  • У 25-му турі "Динамо" – "Олександрія", "Десна" – "Шахтар". Базовий день – 4 квітня.
  • У 26-му турі "Олександрія" – "Десна", "Зоря" – "Динамо". Базовий день – 11 квітня.
  • У 27-му турі "Десна" – "Зоря", "Шахтар" – "Олександрія". Базовий день – 18 квітня.
  • У 28-му турі "Десна" – "Динамо", "Шахтар" – "Десна". Базовий день – 22 квітня.
  • У 29-му турі "Зоря" – "Олександрія", "Динамо" – "Шахтар". Базовий день – 25 квітня.
  • У 30-му турі "Олександрія" – "Динамо", "Шахтар" – "Десна". Базовий день – 2 травня.
  • У 31-му турі "Динамо" – "Зоря", "Десна" – "Олександрія". Базовий день – 9 травня.
  • У 32-му турі "Олександрія" – "Шахтар", "Зоря" – "Десна". Базовий день – 16 травня.

У четвер, 5 березня, у Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ). За підсумками проведеної роботи комітет затвердив формат Всеукраїнських змагань серед команд клубів УПЛ на сезон 2021/2022.

Влітку члени Виконкому прийняли рішення, що у сезоні 2020/2021 чемпіонат України з футболу буде розширено до 14 клубів. У сезоні 2021/2022 в УПЛ виступатиме вже 16 клубів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Динамо Шахтар УПЛ Спорт Футбол
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