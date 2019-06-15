"Шахтар" продав українського захисника в російський "Рубін"

Український захисник Олег Данченко перейшов з донецького "Шахтаря" в російський "Рубін".

Про це повідомляє офіційний сайт казанського клубу.

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Контракт з 24-річним українцем був підписаний на 4 роки, на новому місці він буде грати під 33-м номером.

Крайний защитник Олег Данченко подписал четырехлетний контракт с «Рубином»!



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Подробнее ️ https://t.co/cgJKET9zyW pic.twitter.com/adY6p0SJSa — «Рубин» Казань (@fcrk) 15 июня 2019 г.

24-річний Данченко першу половину сезону 2018-2019 провів у "Шахтарі". Але в зимове міжсезоння на правах оренди українець перейшов в красноярський "Єнісей".

Влітку 2017 року "гірники" віддавали Данченка в оренду в "Анжі", де той провів 29 матчів і забив 3 голи. До переходу в "Шахтар" він виступав за хмельницьке "Динамо" і "Чорноморець".

Всього за донецький клуб він взяв участь в 12 матчах, а його єдиний гол у футболці "гірників" припав на кубкову зустріч з "Олімпіком" (3:2) в жовтні минулого року.

Нагадаємо, в чемпіонат Росії в січні перебрався і інший захисник "Шахтаря" Ярослав Ракіцький, який з тих пір виграв місцеву Прем'єр-лігу в футболці "Зеніту".

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