"Шахтар" продав українського захисника в російський "Рубін"
Український захисник Олег Данченко перейшов з донецького "Шахтаря" в російський "Рубін".
Про це повідомляє офіційний сайт казанського клубу.
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Контракт з 24-річним українцем був підписаний на 4 роки, на новому місці він буде грати під 33-м номером.
24-річний Данченко першу половину сезону 2018-2019 провів у "Шахтарі". Але в зимове міжсезоння на правах оренди українець перейшов в красноярський "Єнісей".
Влітку 2017 року "гірники" віддавали Данченка в оренду в "Анжі", де той провів 29 матчів і забив 3 голи. До переходу в "Шахтар" він виступав за хмельницьке "Динамо" і "Чорноморець".
Всього за донецький клуб він взяв участь в 12 матчах, а його єдиний гол у футболці "гірників" припав на кубкову зустріч з "Олімпіком" (3:2) в жовтні минулого року.
Нагадаємо, в чемпіонат Росії в січні перебрався і інший захисник "Шахтаря" Ярослав Ракіцький, який з тих пір виграв місцеву Прем'єр-лігу в футболці "Зеніту".