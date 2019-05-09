"Шахтар" продав українця в іноземний клуб за 1,5 млн євро

Президент угорського клубу "Ференцвароша" Габор Кубатієв розповів про ситуацію з українським півзахисником Іваном Петряком, який вирішив перейти до принципового суперника "МОЛ Віді".

За його інформацією, "МОЛ Віді" заплатив "Шахтарю" за Петряка 1,5 млн євро, коли "Ференцварош" пропонував 1,2 млн.

Читайте також: Футболіст збірної України отримував серйозні погрози від клубу

"Між "Ференцварошем" і "МОЛ-Віді" була неписана угода, що ми не заважаємо один одному. Думаю, це нормально для угорського футболу, адже обидва клуби прагнуть до успіху. У мене були хороші відносини з власником "МОЛ-Віді" Іштваном Гаранчі, але тепер у мене інші принципи.

У випадку з Петряком ми обговорювали з "Шахтарем" можливість продовження оренди й варіант з повноцінним трансфером ще з минулої осені. Думаю, цього разу можна було у нас запитати, чи ведемо ми переговори з "Шахтарем", адже домовленість вже була досягнута. Я б тоді сказав, що ми ведемо переговори, але якщо все зірветься, ми повідомимо про невдачу, щоб вони могли провести свої переговори по трансферу.

"МОЛ-Віді" все зробив правильно, ніхто в цьому не сумнівається. Юридично цю справа неможливо вирішити в судовому порядку, це виключно моральний аспект. Коли угорський клуб веде переговори з українським футболістом, який грає за його команду, а в цей час інший угорський клуб перехоплює цього гравця – думаю, це несправедливо. До того ж, з Петряком зв'язувалися перед нашим матчем проти "МОЛ-Віді". А контракт він підписав як раз перед дербі з "Уйпешт". За моїми підрахунками, це триразовий прорахунок.

Ми домовилися з "Шахтарем" про ціну 1,2 млн євро. Але у нас ще не було угоди з Петряком, коли "МОЛ-Віді" втрутився. Кажуть, що вони заплатили 1,5 млн євро, я не знаю точної суми, але вона приблизно така. Але справа не в сумі, а в тому, що ми першими почали переговори", – сказав Кубатієв, повідомляє Nemzeti Sport.

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не доклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря".

У "Ференцвароші" Петряк нинішній сезон проводив на правах оренди з "Шахтаря". За цей час хавбек встиг стати одним з лідерів команди, провівши 28 матчів і забивши 6 голів в чемпіонаті Угорщини.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram