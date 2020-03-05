"Шахтар" продає футболіста італійському клубу, який хотів купити Маліновського

Італійський клуб "Сампдорія" начебто досяг домовленості з "Шахтарем" щодо трансферу Олександра Зубкова. 23-річний українець перейде у клуб з Генуї влітку 2020 року.

Авторитетне італійське видання ANSA інформує, що "Сампдорія" досягла домовленості з "Шахтарем" про трансфер Зубкова вже цього літа.

Італійський клуб заплатить за українця 4,5 мільйона євро. При цьому вартість Олександра за даними Transfermarkt складає менше ніж 1,5 мільйона євро.

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Наразі Зубков виступає на правах оренди за угорський клуб "Ференцварош". Оренда угода завершується влітку 2020 року.

У цьому сезоні Зубков зіграв за "Ференцварош" у 33 матчах і встиг відзначитися 9 голами та 8 результативними передачами.

Його клуб лідирує у чемпіонаті Угорщини. Натомість "Сампдорія" перебуває у Серії А на 17 місці й ризикує вилетіти в Серію B.

Зубков може стати 9-м українським футболістом у чемпіонаті Італії за всю історію.

Наразі у Серії А виступають Руслан Маліновський ("Аталанта") та Євген Шахов ("Лечче").

Хто ще виступав у Італії?

Андрій Шевченко ("Мілан")

Олександр Заваров ("Ювентус")

Олександр Яковенко ("Фіорентина")

Василь Прийма ("Торіно")

Сергій Ателькін ("Лечче")

Олексій Михайличенко ("Сампдорія").

Зазначимо, що влітку 2019 року "Сампдорія" планувала придбати в "Генка" Руслана Маліновського. Але футболіст перейшов до "Аталанти".