"Шахтар" продовжує полювання за бразильцями: з'явилося два кандидата

"Шахтар" зацікавлений в двох футболістів бразильського "Палмейраса". Йдеться про захисників Вітао і Луане Кандідо.

Представники донецького клубу вже почали переговори з керівництвом "Палмейраса" про трансфер гравців. Конкурентом "Шахтаря" є "Барселона", яка зацікавлена в бразильцях, повідомляє Nossopalestra.com.br.

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19-річний Вітао найбільш комфортно себе почуває в центрі оборони, однак може зіграти і в опорній зоні. 18-річний Кандідо номінально є лівим захисником, однак може закрити всю ліву бровку.

Обидва гравці ще не виступали на дорослому рівні, однак виступали за різні юнацькі збірні Бразилії, при цьому Вітао на даний момент капітан у збірній U-20.

"Шахтар" в зимове трансферне вікно придбав гравця молодіжної збірної Бразилії Маркоса Антоніо, захисника Валерія Бондаренка і хавбека Манора Соломона.

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