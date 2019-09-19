"Шахтар" програв "Манчестер Сіті": очікувано, принизливо, але необхідно

Дива не сталося – "Шахтар" у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів зазнав розгромної поразки від "Манчестер Сіті". Розбираємо, чому так сталося, і які висновки треба зробити тренерському штабу "гірників".

Як це було: "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "МанСіті" у першому матчі Ліги чемпіонів: відео

"МанСіті" показав різницю в класі

Цей матч наочно показав, які різниця між українським та англійським чемпіонатом. Зустрічалися два чемпіони своїх країн. І "Манчестер Сіті", хоч і грав на виїзді, зумів доволі легко розгромити "Шахтар".

Взнаки далася нестача "Шахтаря" у таких матчах. Команда не привикла грати другим номером, від захисту, на контратаках. Коли ти не можеш це практикувати у чемпіонаті, важко перебудуватися у матчах єврокубків.

Гості скористалися помилками захисту "Шахтаря"

Показовими у цьому матчі став перший гол Мареза та момент з ударом Стерлінга у другому таймі. У першому випадку захисники "Шахтаря" цілковито виключилися з моменту, і Марез без проблем першим зіграв на добиванні.

У другому випадку Кривцов наосліп вибивав м’яч після удару де Брюйне та сейву Пятова. Захисник просто не очікував, що хтось з суперників може опинитися у цьому місці.

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Також варто відзначити розриви між лініями на початку матчу у "Шахтаря", Вже згодом "гірники" почали грати більш компактно на своїй половині поля. Але це призвело до того, що Тайсону інколи доводилося вступати у відбір м’яча мало не поблизу власного штрафного майданчика. А в гущі гравців господарі продовжували помилятися і не встигали підстраховувати партнерів. Так було забито другий гол у матчі.

Мораес не реалізував своїх моментів

Не можна сказати, що "Шахтар" взагалі нічого не створив попереду у цьому матчі. Однак лише удари Марлоса закінчувалися позиційними атаками команди.

Щодо моментів Мораеса, то він мав закінчувати швидкі контрвипади господарів. Але всі три рази форвард не зумів переграти Едерсона у ближньому бою. І невідомо, як би пішов хід поєдинку, якби Мораес забив при рахунку 0:1 після пасу Тайсона.

"Шахтар" не зумів пройти проблемний захист "МанСіті"

На цей матч "Манчестер Сіті" вийшов з проблемною позицією – центрального захисника. Через травми гравців, її вимушено закривав Фернандіньо. Колишній гравець "Шахтаря" діяв не незвичній для себе позиції. "Шахтар" міг скористатися з того, що гравець діє там. Але не зумів. Хоча можливості були.

Поразка ставить під загрозу вихід "Шахтаря" в плей-офф Ліги чемпіонів

Марно було сподіватися, що "Шахтар" зможе поборотися з "МанСіті" за перше місце у групі. Не дуже вірили читачі Спор24 у те, що "Шахтар" переможе вдома (лише 31% опитаних читачів). Натомість 56% читачів вважали, що переможе "Манчестер Сіті" (при цьому 23% були переконані у розгромній перемозі гостей).

Але розгромна поразка поставила під питання вихід команди у плей-офф турніру. Річ в тім, що у паралельному матчі італійська "Аталанта" зазнала розгромної поразки від загребського "Динамо" 4:0. І сааме з "Аталантою" грати гірникам наступний матч. він відбудеться 1 жовтня. "Бергамаски" прагнутимуть перемогти будь-якою ціною, щоб виправдатися перед власними вболівальниками. Тож "Шахтарю" буде доволі складно у матчі в на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані (саме там буде проводити домашні матчі "Аталанта"). І поразка у цьому матчі значно погіршить шанси "Шахтаря" на єврокубкову весну.

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Необхідність такої поразки

"Шахтар" спустили з небес не землю. Сім перемог у семи матчах в чемпіонаті, відрив у турнірній таблиці від найближчого переслідувача. Все це мало розслабити гравців. "МанСіті" показав, що "гірники" непереможні. І це має дещо "охолодити" гравців, показати, що їм ще є над чим працювати. Тож тренерський штаб має до цього часу виправити недоліки, які були в цьому матчі. Час для цього ще є.

Фото: ФК "Шахтар"