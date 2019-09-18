"Шахтар" програв "Манчестер Сіті" у Юнацькій лізі УЄФА

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Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19: результат матчу та відео голів
Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19: результат матчу та відео голів / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" зазнав поразки в першому матчі Юнацької Ліги УЄФА. "Гірники" поступилися ровесникам з англійського "Манчестер Сіті".

Шахтар U-19 – Манчестер Сіті U-19 1:3
Голи: Бондаренко, 33 – Бернабе, 18, Козик, 27 (авт.), Туазі, 79

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У першому таймі команди зуміли забити три голи. Відкрили рахунок у матчі гості: після прострілу у штрафний "Шахтаря" оборонці невдало вибили м'яч. Бернабе вдало зіграв на підбиранні та відразу пробив у кут воріт Трубіна.

Через менше, аніж 10 хвилин, містяни подвоїли перевагу. Оборонець "Шахтаря" Козик зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу.

"Шахтар" через п'ять хвилин знайшов у собі сили відповісти. Бондарекно не відчув опору оборонців на підступах до штрафного "Манчестер Сіті" й поцілив у кут воріт.

По перерві "Манчестер Сіті" зумів забити третій гол та поховати шанси "гірників" на нічию. На 79 хвилині голом відзначився Туазі й встановив підсумковий результат 3:1.

Наступний матч "гірники" проведуть 1 жовтня проти італійської "Аталанти". 

Шахтар – Манчестер Сіті відеоогляд першого тайму

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Шахтар – Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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