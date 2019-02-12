"Шахтар" проти "Айнтрахта": невдала статистика "гірників" та Паулу Фонсеки

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"Шахтар" проти "Айнтрахта": невдала статистика "гірників" та Паулу Фонсеки

Перший офіційний матч 2019 року "Шахтар" вже котрий раз проведе у рамках плей-офф єврокубків. У даному випадку "гірники" зіграють у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Айнтрахту".

В "орлів" хоч і також багата історія (8 березня клубу виповниться 120 років), але на міжнародній арені вони виступають набагато рідше. Тут у "гірників" явна перевага у досвіді, але "Айнтрахт" у поточному сезоні продовжує нарощувати темп і впоратися з ним буде непросто. Аналітики Parimatch віддають перемогу "Шахтарю" у першому матчі (47% проти 28% у німців і ті ж 28% на нічию), а ось у 1/8 фіналу Ліги Європи виводять "орлів" (з вірогідністю у 53%). Але після зустрічі у Харкові розклади можуть серйозно помінятися.

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Жереб раніше зводив клуби у першому колі Кубку УЄФА-1980/81. Тоді "Айнтрахт" був чинним переможцем турніру і після поразки у гостях (0:1) взяв реванш у Франкфурті (3:0). При цьому в "орлів" не краща статистика матчів з українськими командами – лише дві перемоги при чотирьох поразках (з них три – на виїзді). А ось "гірняки" сім разів обігрували німецькі команди, стільки ж разів закінчували матч внічию і шість разів поступалися. У фіналі Кубку УЄФА, нагадаємо, "гірники" також обігрували німців, а саме – "Вердер".

Варто також зазначити, що нинішній тренер "Айнтрахту" Аді Хюттер вже грав проти "Шахтаря". У кваліфікації Ліги чемпіонів 2016/17 його "Янг Бойз" виявився сильнішим у серії післяматчевих пенальті. Це був єврокубковий дебют Паулу Фонсеки на чолі "гірняків". Один з 11-метровых тоді не реалізував Ярослав Ракицький, який цієї зими перебрався у "Зеніт". Це, звісно, послабило лінію захисту команди, зате у складі з’явився гравець збірної Ізраїлю Манор Соломон, який вже почав забивати за "Шахтар" у контрольних матчах.

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У будь-якому випадку, "гірників" очікує непростий старт у плей-офф Ліги Європи, але "Айнтрахт" можна віднести до числа тих суперників, яких "Шахтар" повинен проходити. І якщо це буде перша офіційна домашня гра року, з настроєм у футболістів проблем точно не виникне.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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