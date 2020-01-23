"Шахтар" проведе на один матч більше на першому зборі – відомо суперника

Донецький "Шахтар" проведе додатковий контрольний матч на першому тренувальному зборі в Туреччині.

Як інформує офіційний сайт "гірників", 29 січня "оранжево-чорні" проведуть ще один спаринг. Суперником донецької команди стане ФК "Пролетер" (Новий-Сад, Сербія).

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З цим клубом підопічні Луїша Каштру вже зустрічалися на літніх зборах в липні. Поєдинок розпочнеться о 09:45 за Києвом.

«Шахтер» проведет дополнительный контрольный матч с «Пролетером».



Игра с сербским клубом состоится 29 января.



Напомним, на первом сборе в Турции «Шахтер» также сыграет с «Лехом» (25 января), «Войводиной» (26 января) и «Словацко» (30 января).https://t.co/CqMzYlFl3Y pic.twitter.com/dnHZi9XF7q — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 23 января 2020 г.

Нагадаємо, що в трьох інших поєдинках на турецькому зборі "Шахтар" зіграє з наступними суперниками:

25 січня, 16:00. "Шахтар" – "Лех" (Польща)

26 січня, 16:00. "Шахтар" – "Войводіна" (Сербія)

30 січня, 09:00. "Шахтар" – "Словацько" (Чехія)

Перший етап підготовки донеччан завершиться 30 січня, а вже 2 лютого стартує другий збір, в рамках якого "оранжево-чорні" проведуть ще 4 спаринги.