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"Шахтар" проведе на один матч більше на першому зборі – відомо суперника

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ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" проведе додатковий контрольний матч на першому тренувальному зборі в Туреччині.

Як інформує офіційний сайт "гірників", 29 січня "оранжево-чорні" проведуть ще один спаринг. Суперником донецької команди стане ФК "Пролетер" (Новий-Сад, Сербія).

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З цим клубом підопічні Луїша Каштру вже зустрічалися на літніх зборах в липні. Поєдинок розпочнеться о 09:45 за Києвом.

Нагадаємо, що в трьох інших поєдинках на турецькому зборі "Шахтар" зіграє з наступними суперниками:

  • 25 січня, 16:00. "Шахтар" – "Лех" (Польща)
  • 26 січня, 16:00. "Шахтар" – "Войводіна" (Сербія)
  • 30 січня, 09:00. "Шахтар" – "Словацько" (Чехія)

Перший етап підготовки донеччан завершиться 30 січня, а вже 2 лютого стартує другий збір, в рамках якого "оранжево-чорні" проведуть ще 4 спаринги.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Шахтар
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