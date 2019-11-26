"Шахтар" провів відкрите тренування напередодні матчу з "Манчестер Сіті": ефектні фото

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Відкрите тренування "Шахтаря" / ФК "Шахтар"

Футболісти донецького "Шахтаря" провели відкрите тренування перед матчем 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Увечері 25 листопада, відразу після традиційної передматчевої прес-конференції, футболісти "Шахтаря" відпрацювали тренувальне заняття на полі домашнього стадіону "Манчестер Сіті".

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Сесія тривала близько години і складалася з розминки та вправ з м'ячем, пише офіціний сайт ФК "Шахтар".


Відкрите тренування "Шахтаря" / Фото: прес-служба ФК "Шахтар"

Нагадаємо, поєдинок 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 26 листопада. Початок о 22:00 за Києвом.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті – Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Новини Спорту
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