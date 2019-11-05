"Шахтар" провів відкрите тренування у Хорватії: яскраві фото

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"Шахтар" провів відкрите тренування у Хорватії
"Шахтар" провів відкрите тренування у Хорватії / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" ввечері 5 листопада провів відкрите тренування напередодні матчу проти "Динамо" Загреб. Команди зустрінуться у рамках 4 туру Ліги чемпіонів.

Українській команді в грі проти хорватського "Динамо" не допоможуть атакувальні півзахисники Євген Коноплянка та Манор Соломон.

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Натомість участь у тренуванні взяв Сергій Кривцов, участь якого в матчі з "Динамо" під питанням. Як відомо, оборонець пропустив гру чемпіонату України проти "Карпат".

Відкрите тренування "Шахтаря" у Хорватії / Фото: shakhtar.com

Поєдинок "Динамо" Загреб – "Шахтар" відбудеться у середу в Хорватії. Гра розпочнеться о 22:00.

Команди вже зустрічалися 22 жовтня у Харкові. Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2.

Наразі "гірники" та "динамівці" ділять другу сходинку в групі C, маючи по 4 очки в активі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга чемпіонів Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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