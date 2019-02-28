"Шахтар" радикально боротиметься з расизмом і ксенофобією на трибунах

43 Читать новость на русском
Вболівальники "Шахтаря" у матчі з "Айнтрахтом"
Вболівальники "Шахтаря" у матчі з "Айнтрахтом" / shakhtar.com

Футбольний клуб "Шахтар" вводить нові правила купівлі квитків на виїзні матчі чемпіонату України.

У "Шахтарі" наголосили, що ставляться до безпеки й комфорту своїх уболівальників як до одного з пріоритетів діяльності.

Читайте також: Бразилець Тете офіційно перейшов у "Шахтар"

"Клуб виступав і виступатиме проти будь-яких проявів расизму й ксенофобії, пропаганди тоталітарних ідеологій та нетерпимості за кожної з ознак. Ми маємо намір боротися зі зневажливим ставленням окремих уболівальників до інших глядачів, які прийшли на матч підтримати команду й дістати заряд позитивних емоцій", – йдеться у повідомленні на сайті "Шахтаря". 

Починаючи від виїзної гри 20-го туру УПЛ "Чорноморець" – "Шахтар" (2 березня, Одеса, стадіон "Чорноморець") діють нові правила купівлі квитків на виїзні матчі. Шанувальники "Шахтаря" можуть купити квиток тільки за паспортами й з фото уболівальників.

"Під час проходження вхідного контролю на стадіоні уболівальник повинен мати із собою й пред’явити в разі звернення до нього співробітника стадіону, ФК "Шахтар" та/або правоохоронних органів документ, що посвідчує особу (таким документом може бути на вибір: оригінал чинного українського паспорта, чинного закордонного паспорта, чинного водійського посвідчення)", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу проти донецького "Шахтаря" після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з "Айнтрахтом". Одне зі звинувачень – у расизмі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
сьогодні
8521
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар УПЛ
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу
сьогодні 17:53 Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу
255
Вболівальник виліпив із пластиліну скульптуру української чемпіонки Білодід: вражаюче відео
сьогодні 12:08 Вболівальник виліпив із пластиліну скульптуру української чемпіонки Білодід: вражаюче відео
805
Зозулі відмовили у скасуванні жовтої картки: українець пропустить важливий матч "Альбасете"
сьогодні 10:59 Зозулі відмовили у скасуванні жовтої картки: українець пропустить важливий матч "Альбасете"
137
Не взяв російський паспорт, і вважаю це правильним, – український футболіст
сьогодні 10:34 Не взяв російський паспорт, і вважаю це правильним, – український футболіст
1617
"Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів
сьогодні 09:55 "Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів
668
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук