"Шахтар" радикально боротиметься з расизмом і ксенофобією на трибунах

Футбольний клуб "Шахтар" вводить нові правила купівлі квитків на виїзні матчі чемпіонату України.

У "Шахтарі" наголосили, що ставляться до безпеки й комфорту своїх уболівальників як до одного з пріоритетів діяльності.

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"Клуб виступав і виступатиме проти будь-яких проявів расизму й ксенофобії, пропаганди тоталітарних ідеологій та нетерпимості за кожної з ознак. Ми маємо намір боротися зі зневажливим ставленням окремих уболівальників до інших глядачів, які прийшли на матч підтримати команду й дістати заряд позитивних емоцій", – йдеться у повідомленні на сайті "Шахтаря".

Починаючи від виїзної гри 20-го туру УПЛ "Чорноморець" – "Шахтар" (2 березня, Одеса, стадіон "Чорноморець") діють нові правила купівлі квитків на виїзні матчі. Шанувальники "Шахтаря" можуть купити квиток тільки за паспортами й з фото уболівальників.

"Під час проходження вхідного контролю на стадіоні уболівальник повинен мати із собою й пред’явити в разі звернення до нього співробітника стадіону, ФК "Шахтар" та/або правоохоронних органів документ, що посвідчує особу (таким документом може бути на вибір: оригінал чинного українського паспорта, чинного закордонного паспорта, чинного водійського посвідчення)", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу проти донецького "Шахтаря" після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з "Айнтрахтом". Одне зі звинувачень – у расизмі.

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