"Шахтар" розгромно переміг сербський клуб: відео

128 Читать новость на русском
"Шахтар" розгромно переміг сербський клуб
"Шахтар" розгромно переміг сербський клуб / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" зіграв черговий матч в рамках передсезонних зборів. "Гірники" легко перемогли сербський клуб "Пролетер".

Шахтар – Пролетер 3:0
Голи: Бутко, 63, Патрік, 69, Коваленко, 82 (пен.)

Дивіться також: "Шахтар" завдяки дублю Мораеса переміг "Копенгаген" в товариському матчі: відео

Сербська команда зі стартовим свистком постала зарядженою на боротьбу. Протягом перших 15 хвилин футболісти "Пролетера" високо працювали на половині "гірників", відбирали м’яч, і це одразу забезпечило їм небезпечний момент – Трубін упорався з ударом здалеку Балабановича.

Двічі по воротах бив Фернандо: спочатку сам підробив під праву на підступах до штрафного, потім головою після якісної подачі Коваленка.

"Шахтар" дотиснув "Пролетер" по перерві, забивши тричі протягом останніх півгодини. На 60-й хвилині замість Бланко Лещука на вістря вийшов Сікан. Ліворуч пройшла стінка Сіпріано з Патріком, Маркіньос виконав подачу, Коваленко не дістався до м’яча, втім це зробив Бутко – 1:0.

Серби відреагували гострим випадом та ударом Пінто (Трубін на місці), а невдовзі поступалися вже у два голи: свіжий Сікан відібрав м’яч у підкаті, Соломон розкрив зону й асистував Алану Патріку.

Крапку ж заслужено поставив Коваленко, який заробив пенальті та самотужки його реалізував, – 3:0.

Увечері на "гірників" чекає черговий контрольний матч – з австрійським "Вольфсбергером".

 

blog_ava
У Раді зареєстрували законопроект про довічне ув'язнення для посадовців за корупцію
сьогодні
5480
Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
сьогодні 15:29 Василь Ломаченко промчався по Києву на шикарному авто: відео
587
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:19 Трансфери команд УПЛ: онлайн
6928
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3418
"Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео
сьогодні 13:31 "Барселона" представила історичний комплект форми: фото та відео
344
НБА: головні переходи 2019
сьогодні 11:16 НБА: головні переходи 2019
265
Новини
Більше новин
Залиште відгук