"Шахтар" розгромно переміг сербський клуб: відео

Донецький "Шахтар" зіграв черговий матч в рамках передсезонних зборів. "Гірники" легко перемогли сербський клуб "Пролетер".

Шахтар – Пролетер 3:0

Голи: Бутко, 63, Патрік, 69, Коваленко, 82 (пен.)

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Сербська команда зі стартовим свистком постала зарядженою на боротьбу. Протягом перших 15 хвилин футболісти "Пролетера" високо працювали на половині "гірників", відбирали м’яч, і це одразу забезпечило їм небезпечний момент – Трубін упорався з ударом здалеку Балабановича.

Двічі по воротах бив Фернандо: спочатку сам підробив під праву на підступах до штрафного, потім головою після якісної подачі Коваленка.

"Шахтар" дотиснув "Пролетер" по перерві, забивши тричі протягом останніх півгодини. На 60-й хвилині замість Бланко Лещука на вістря вийшов Сікан. Ліворуч пройшла стінка Сіпріано з Патріком, Маркіньос виконав подачу, Коваленко не дістався до м’яча, втім це зробив Бутко – 1:0.

Серби відреагували гострим випадом та ударом Пінто (Трубін на місці), а невдовзі поступалися вже у два голи: свіжий Сікан відібрав м’яч у підкаті, Соломон розкрив зону й асистував Алану Патріку.

Крапку ж заслужено поставив Коваленко, який заробив пенальті та самотужки його реалізував, – 3:0.

Увечері на "гірників" чекає черговий контрольний матч – з австрійським "Вольфсбергером".