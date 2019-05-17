Донецький "Шахтар" в передчутті чергового трофея, який дозволить їм обійти "Динамо".

На офіційній сторінці "Шахтаря" в Instagram з'явилося фото табло ОСК "Металіст", на якому розпочато зворотний відлік до матчу з "Динамо".

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Як повідомляє аккаунт клубу, табло запрацювало відразу після перемоги в Кубку України над "Інгульцем". Замість традиційного рахунку матчу на табло зображені цифри 33, що показують кількість трофеїв завойованих "Шахтарем" і "Динамо" за час незалежності України.

Після перемоги в фіналі Кубка, вже у найближчі дні "Шахтар" може стати чемпіоном української Прем'єр-ліги. У разі перемоги над "Зорею" у неділю, 19 травня, "гірники" стануть недосяжними для конкурентів, і забезпечать собі золоті медалі за три тури до фінішу чемпіонату.

Також "Шахтар" може стати чемпіоном навіть достроково і не виходячи на поле. Це трапиться, якщо київське "Динамо" в суботу, 18 травня, втратить очки в матчі з футбольним клубом "Маріуполь".

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