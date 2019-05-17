"Шахтар" розпочав зворотній відлік до історичного матчу з "Динамо": фото

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ФК "Шахтар"
ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" в передчутті чергового трофея, який дозволить їм обійти "Динамо".

На офіційній сторінці "Шахтаря" в Instagram з'явилося фото табло ОСК "Металіст", на якому розпочато зворотний відлік до матчу з "Динамо".

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Фото дня! Сразу после финального свистка в поединке Кубка на табло ОСК «Металлист» появился обратный отсчет до исторического матча с «Динамо», на который «Шахтер» может выйти в ранге самого титулованного клуба Украины. Билеты на суперигру 22 мая в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля). ----- Photo of the Day! Immediately after the Cup final, the OSK Metalist scoreboard will display the countdown to the historic match vs Dynamo, in which Shakhtar may well appear as the most decorated club in Ukraine! Tickets for the super game on May 22 are available at the ticket office and online, at shakhtar.com (find the link in the profile). ----- Фото дня! Одразу після фінального свистка в поєдинку Кубка на табло ОСК «Металіст» з’явився зворотний відлік до історичного матчу з «Динамо», на який «Шахтар» може вийти в ранзі найтитулованішого клубу України. Квитки на супергру 22 травня в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля).

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Як повідомляє аккаунт клубу, табло запрацювало відразу після перемоги в Кубку України над "Інгульцем". Замість традиційного рахунку матчу на табло зображені цифри 33, що показують кількість трофеїв завойованих "Шахтарем" і "Динамо" за час незалежності України.

Після перемоги в фіналі Кубка, вже у найближчі дні "Шахтар" може стати чемпіоном української Прем'єр-ліги. У разі перемоги над "Зорею" у неділю, 19 травня, "гірники" стануть недосяжними для конкурентів, і забезпечать собі золоті медалі за три тури до фінішу чемпіонату.

Також "Шахтар" може стати чемпіоном навіть достроково і не виходячи на поле. Це трапиться, якщо київське "Динамо" в суботу, 18 травня, втратить очки в матчі з футбольним клубом "Маріуполь".

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Шахтар Динамо УПЛ
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