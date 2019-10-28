"Шахтар" розробив власний бренд одягу: обличчям став Дантес, а родзинкою – речі-трансформери

Футбольний клуб "Шахтар" розробляє власну лінію одягу 1936.brand. Робота над лінією одягу ведеться спільно з українським дизайнером Віктором Анісімовим.

"1936 – це одяг преміум-сегмента, в якому інноваційні технології зустрілися з міською практичністю і хитромудрими конструкціями, любов'ю до яких відомий Віктор Анісімов – один з найдосвідченіших в Україні дизайнерів чоловічого одягу", – повідомляє Vogue.

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Обличчям колекції став відомий український музикант Володимир Дантес. 1936 – це рік створення донецького клубу.

У 1936 ставка зроблена на речі-трансформери – з 36 речей, які увійшли в першу колекцію, 19 можна носити декількома способами, адаптуючи їх під потреби кожної конкретної ситуації. Так, в дебютній капсулі шанувальники функціонального, але при цьому якісного й ненудного одягу зможуть знайти верхній одяг, спортивні костюми, плащі-кімоно, футболки, худі й аксесуари,

– йдеться у повідомленні.

Перша лінія одягу й аксесуарів преміум-сегмента в стилі Sport Couture буде випущена лімітованою кількістю. Продажі бренду стартують 9 листопада в Києві.

Перша колекція 1936.brand / Фото: Владислав Чабаненко

"Колекція заснована на єдиній ідеї-мрії, в якій спорт – це більше ніж гра, клуб – це особлива близькість. Життя навколо тебе грає в ігри, а іноді ти граєш з нею, – коментує креативний директор бренду Віктор Анісімов. При цьому в 1936 роблять акцент на тому, що вони розширюють межі "навколофутбольні моди" і трансформують їх, що абсолютно точно відповідає сьогоднішньому порядку денному, коли спорт все глибше проникає в життя сучасної людини, а зручність одягу виходить на перший план".

Промо-ролик бренду